Il progetto della Accademia Discografica Nazionale è quello di creare i protagonisti della scena musicale italiana con i MASTER in Discografia, Management, Sound Engineering, Skatting, Biodinamica del Suono, Broadcast Radiofonico con la partecipazione di Discografici, Produttori, Manager & Stampa Radio TV, Direttori d'orchestra, Coach e Sound Engineering.

Vogliamo raccontare l'Accademia Discografica Nazionale attraverso l'esperienza vissuta da tutti coloro che hanno deciso di affidare il loro talento alla professionalità del suo staff.



Intervista a Flavia Celano.

Descrivici la tua esperienza in Accademia. Come ti sei sentita? Cosa hai provato?È stato emozionante esibirmi davanti a professionisti del settore e a colleghi artisti, con cui mi sono confrontata sul modo di scrivere di ognuno di noi, che è un ottimo modo di crescita personale.

Come ti ha cambiato o come credi che ti cambierà questo evento?Come dicevo mi ha fatto crescere, facendomi conoscere anche realtà diverse dalla mia, strumenti di culture diverse, come ad esempio una ragazza Ucraina che ha donato uno strumento bellissimo tipico della sua terra.

Tre aggettivi per descrivere la tua musica.Spontanea, Viva, Onesta.

Se non fossi musicista saresti…Pasticcera!

Quando hai iniziato a suonare/quando hai scritto la prima canzone?Ho scritto la prima canzone a 9 anni, ma ho iniziato a studiare seriamente a 11. Ovviamente ora non mi rispecchio più nelle creazioni di quando ero piccola, ma allo stesso tempo sono grata perché ho iniziato da lì.

La tua canzone “biglietto da visita”.Il mio ultimo singolo "Versi di fiato", per ora. Mi rispecchiano molto sia il testo che l'arrangiamento, ma come dico sempre, la mia miglior canzone è quella che scriverò! Se volete ascoltarmi, sono presente su tutte le piattaforme digitali.