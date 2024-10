Il nuovo singolo del gruppo siciliano è il secondo estratto dal nuovo album di inediti in uscita a novembre

Dopo la pubblicazione a luglio del primo brano "Tempi scueti", i Vorianova tornano con il nuovo singolo "Salina", secondo estratto del prossimo progetto discografico della band.

Il gruppo siciliano anche in questa occasione si distingue per il suo beat accattivante e un sound moderno che mescola sapientemente elementi di musica alternative, hip-hop, elettronica e rock. Con un ritmo pulsante e incessante, i suoni futuristici dei synth si fondono con le parole in dialetto isnellese, creando un mantra liberatorio che rende omaggio al mestiere dei salinari.

Il nuovo album dei Vorianova sarà disponibile a novembre, sempre sotto l'egida della CNI Compagnia Nuove Indye, prodotto con gli arrangiamenti e la direzione artistica di Leonardo Bruno.



Etichetta: CNI - Compagnia Nuove Indye

Radio date: 11 ottobre 2024



