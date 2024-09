Montblanc celebra l’arte dello scrivere durante la Milano Fashion Week in Piazza San Babila con gli studenti di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

La Maison apre dal 19 al 23 settembre il Montblanc Kiosk in Piazza San Babila dove sarà proposta un’esperienza di scrittura creativa speciale realizzata insieme agli studenti dell’Area Visual Arts di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti che, con il contributo del pubblico e dell’artista Luca Barcellona, creeranno un’opera d’arte collettiva destinata ad essere offerta al Comune di Milano.

Dal 19 al 23 settembre Montblanc celebra l’arte della scrittura in Piazza San Babila. In occasione della Milano Fashion Week, la Maison apre al pubblico il Montblanc Kiosk, un luogo in cui vivere un’esperienza di scrittura inedita e lasciare il proprio segno. I visitatori avranno la possibilità di esprimere la propria creatività utilizzando diversi materiali creativi e strumenti da scrittura, tra cui l’iconica stilografica Montblanc Meisterstück. Il pubblico sarà guidato dalla presenza degli studenti NABA che realizzeranno originali artwork ispirati all’affascinante universo della moda in omaggio alla fashion week in cui sarà possibile integrare il contributo individuale di ciascun visitatore. Gli artwork prodotti saranno poi raccolti, uniti ed interpretati dal calligrafo e artista di fama internazionale Luca Barcellona per dare vita ad un’opera collettiva in cui l’arte dello scrivere celebra la moda che, una volta completata, verrà offerta al Comune di Milano.

L’iniziativa, sviluppata con il Patrocinio del Comune di Milano e aperta a tutti, ha l’obiettivo di far riflettere sui modi stimolanti in cui utilizzare la penna su carta può innescare un'avventura creativa che trova la sua espressione finale in diverse forme artistiche e di far riscoprire la bellezza del gesto dello scrivere creando un dialogo tra moda e scrittura, due mondi da sempre legati da una forte connessione. L’attività si inserisce all’interno delle celebrazioni dei 100 anni dell’iconica stilografica Meisterstück, iniziate a maggio con un corto scritto e diretto dal pluripremiato regista e sceneggiatore Wes Anderson. Lanciato la scorsa primavera, l’originale corto della campagna ha presentato Montblanc al mondo con lo stile unico di Wes Anderson, contraddistinto da un’inconfondibile estetica visiva e da una narrazione eccentrica e non convenzionale. I protagonisti del corto sono tre personaggi bizzarri, interpretati dagli attori Rupert Friend e Jason Schwartzman, nonché dallo stesso Wes Anderson, riuniti in un’immaginaria sede centrale Montblanc sulla sommità del Monte Bianco. Qui presentano la Maison, la sua storia e le caratteristiche della sua creazione più nota, la stilografica Meisterstück. Considerata lo strumento da scrittura per eccellenza, sin dalla sua nascita nel 1924, la Meisterstück è stata impugnata da molte figure influenti che hanno plasmato la cultura collettiva e la storia, lasciando un segno indelebile sul mondo.

Il design del Montblanc Kiosk si ispira proprio alle atmosfere del film realizzato da Anderson, riprendendone l’estetica e diventando un luogo esperienziale in cui riscoprire il piacere della scrittura e dell’espressione individuale. Sarà possibile vivere un’attività di scrittura immersiva anche nella boutique Montblanc in via Montenapoleone 27/b, dove gli studenti di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti animeranno lo spazio creando opere che saranno integrate sempre all’interno dell’artwork collettivo finale.

Gli studenti dell’Area Visual Arts di NABA che saranno protagonisti dell’iniziativa, coordinati dal docente NABA Nicolò Colciago, sono Lucia Cappellazzi, Aurora Capuano, Gabriele Carrera, Sara Furnari, Federico Gualtieri, Edoardo Garibbo, Caterina Perego, Rebeka Xhaxha, Mario Uliassi.