Dopo aver tentato inutilmente di percorrere la via giudiziaria per sovvertire il risultato delle elezioni del 3 novembre, Donald Trump, dopo aver preso atto che tale strada non è più percorribile dopo il pronunciamento della Corte Suprema sulla mozione presentata dal Texas, allora ha deciso di affidarsi esclusivamente all'ultima carta rimastagli... quella della sommossa popolare.

È da alcuni giorni, anche se a prima vista parrebbe incredibile, che il presidente in carica ha alzato i toni sulle menzogne, da lui spacciate come verità, in relazione a presunti brogli elettorali alle scorse presidenziali che avrebbero impedito il rinnovo del suo mandato.

E così, ieri, in molte città americane i supporter di Trump, con l'aiuto di gruppi estremisti armati (tra cui i proud boys), sono scesi in strada a manifestare perché il loro idolo continui a fare il presidente. Tutti, o quasi, ammassati gli uni con gli altri, dotati di bandiere a stelle e strisce, striscioni, cappelli e magliette MAGA e, soprattutto, senza indossare mascherine.

Come era logico, chi si oppone a chi pretende un tale stravolgimento delle regole democratiche ha ritenuto che fosse il caso di farlo presente ai trumpiani.

Con che risultato? A Washington, nella capitale, quattro persone sono state accoltellate, mentre a Olympia, in questo caso nello Stato di Washington, un manifestante anti Trump è stato raggiunto da un proiettile, ed è deceduto.

Secondo quanto riferito dal Washington Post, le quattro persone accoltellate avevano ferite potenzialmente letali e sono state ricoverate in ospedale, mentre la polizia ha dichiarato, in relazione agli scontri nella capitale, di aver arrestato 23 persone.

Quanto accaduto ad Olympia, invece, lo riportano alvuni video pubblicati sui social media, in cui si può sentire un singolo colpo di pistola sparato contro i manifestanti anti Trump, vestiti di nero, mentre si stanno muovendo in direzione dei manifestanti pro Trump. Dopo lo sparo, uno dei manifestanti in nero cade a terra, mentre gli gli è vicino inizia a chiedere aiuto. In un altro video, un uomo che indossa un cappello rosso armato di pistola viene visto allontanarsi dalla scena.

Chaos erupts as someone believed to be an antifa militant is shot at the street brawl in Olympia, Wash. #AntifaRiots pic.twitter.com/6Dzdj397FU — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 12, 2020



Un portavoce della polizia di Stato ha detto che due persone erano in custodia in relazione all'episodio, ma che i dettagli specifici sulla sparatoria non erano ancora chiari, comprese le condizioni della persona colpita.

Trump, nel frattempo, diffonde i tweet del vicecapo di gabinetto della Casa Bianca che chiama i manifestanti di Washington PATRIOTI: