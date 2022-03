Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."

Tutto questo, a marzo 2022, si concretizza in tanti party da non perdere.

Venerdì 18 marzo gli artisti danno vita al party Fabulous all'Otel di Firenze in collaborazione con Atomic. Per l'occasione in console c'è Sidney Charles, uno dei dj e produttori più acclamati della scena internazionale.

E che succede sabato 19 marzo all'Atlantis di Crotone? Il party firmato Circo Nero Italia è Circo Nero Classic, pronto a far divertire tutta la Calabria.

Doppio appuntamento poi al Cotignola di Ravenna venerdì 25 e sabato 26 marzo 2022: la prima sera prende vita Circo Revolution, un format decisamente innovativo, la seconda sera invece un must: Circo Nero Classic.

Sarebbe già abbastanza ma è già in programma un party Circo Nero Italia anche al Facola di Taranto, così da far ballare con il giusto stile, decisamente scatenato, anche i ragazzi pugliesi...









CIRCO NERO ITALIA

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

www.instagram.com/circoneroitalia/

Un recente post su Instagram di Circo Nero Italia

www.instagram.com/p/CaZkUvvq_ga/