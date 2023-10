Pessime notizie per i possessori dei Bitcoin (BTC) dato che il loro prezzo è sceso sotto il livello dei 28.000 dollari. Si tratta di un colpo di scena dovuto alle conseguenze delle prese di profitto con il cambiamento dei parametri a catena che hanno smorzato la continuazione dei rialzi dei prezzi.

In tal senso il valore dei BTC è stato scambiato poco sopra i 27.600$ con una serie di reazioni differenti da parte degli analisti tra chi spera in un rally e chi cerca invece una soluzione per contrastare la possibile sfiducia degli investitori.