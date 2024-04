La gara corta del Gran Premio di Spagna di questo pomeriggio, più che una gara Sprint è stata una gara ad eliminazione. Sono state, infatti, ben 14 cadute le cadute sul circuito di Jerez, la maggior parte delle quali alla curva 5. Il successo va a Jorge Martin (Ducati Pramac), che ha preceduto di quasi 3 secondi il connazionale Pedro Acosta (KTM GASGAS) - ora secondo nella generale - e Fabio Quartararo (Yamaha).

Al via Brad Binder (KTM) parte dalla quarta casella, ma si porta in testa superando Jorge Martin, che a sua volta sorpassa il poleman Marc Marquez (Ducati team Gresini). Nel gruppo di testa figurano anche Alex Marquez (Ducati team Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46).

Il primo a cadere è Aleix Espargaró (Aprilia), seguito poco dopo da Jack Miller (KTM).

Alla fine del primo giro, Martin passa Binder, che risponde, ma finisce lungo. Ed è ancora Binder protagonista, al terzo giro, del contatto con cui manda per le terre un incolpevole Pecco Bagnaia (Ducati), cercando di superarlo in curva nonostante non vi fosse lo spazio per farlo. A terra anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Lorenzo Savadori (Aprilia) e Alex Rins (Yamaha).

Nel prosieguo della gara, Pedro Acosta si avvicina alla quinta posizione di Enea Bastianini (Ducati), mentre Marc Marquez torna su Martin, dopo che quest'ultimo aveva rischiato grosso riuscendo però a tenere la moto in pista, e lo supera dopo poco.

Nello stesso giro (a tre dal termine), in curva 9 cadono Marc Marquez, Alex Marquez, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Maverick Viñales (Aprilia). Martin prende così il largo e alle sue spalle rimangono, pur distanziati, solo Acosta, seguito da Fabio Quartararo e la wildcard Daniel Pedrosa (KTM), che taglia il traguardo al quarto posto.

Dietro, andando anche a punti, si classificano Franco Morbidelli (Ducati Pramac), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse Racing), Marc Marquez, Augusto Fernandez (KTM GASGAS) e Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse Racing). Decimo posto per Joan Mir (Honda).

Nella classifica del mondiale, Martin conduce con 92 punti, davanti ad Acosta 63, Bastianini 59, Vinales 56, Bagnaia 50, Binder 49 e M. Marquez 39.

Domenica il GP di Spagna di MotoGP - su 25 giri prenderà il via alle 14:00.