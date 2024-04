Apprendendo del tragico incidente occorso nella tarda serata di ieri, in località Sant'Andrea nel comune di Campagna (SA), il Direttore Generale dell'Ente Bilaterale per la Cooperazione Istituzionale e Sociale "FEDITALIASERVIZI", ha espresso la propria vicinanza personale ed istituzionale alle famiglie delle vittime, rimaste coinvolte nell'incidente, nonché il partecipazione e cordoglio alle famiglie dei due militari caduti nell'adempimento del proprio servizio, esternando al Sindaco della Città di Campagna (SA), tristezza, sgomento e cordoglio per quanto accaduto.

Francesco Pastore, Maresciallo e Vice Comandante della Stazione di Campagna, e Francesco Ferraro, giovane Carabiniere, entrambi pugliesi e da sempre legati dallo stesso spirito di servizio verso gli altri, ci hanno lasciato in modo prematuro e doloroso. Erano non solo coraggiosi servitori dello Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri, ma anche amici e colleghi, uniti nella missione di proteggere la comunità.

Augurando ai feriti una pronta guarigione ed agli inquirenti di far piena chiarezza sulle dinamiche di questo doloroso evento, ricorda l'importanza di un maggiore impegno da parte di tutti per la Sicurezza Stradale, conclude affermando che "Non solo Campagna, ma le Istituzioni, la società civile e l’Italia intera piange oggi, ma insieme affronteremo questo dolore."