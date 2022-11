Nato con la passione per il canto, all’età di 8 anni entra a far parte del “Piccolo Coro Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna dove diventa solista delle cover “We are the world” e di “Crock, Shock, Block, Crock” ( brano che partecipò alla 46^ edizione dello “Zecchino D’Oro”). Con il coro si esibisce in vari programmi sia della Rai che della Mediaset e partecipa alle tournèè nei palazzetti di tutta Italia.

Terminata per limiti d’età l’esperienza nel coro dell’Antoniano, inizia il percorso nello studio del canto presso la “Scuola di musica arte e spettacolo Giuseppe Torelli” di Sasso Marconi (BO) che frequenta tutt’ora.

Nel corso degli anni partecipa a vari casting canori per programmi televisivi (“Amici” e “Xfactor”) e si esibisce nelle varie manifestazioni organizzate dalla scuola di canto.

Il genere musicale che preferisce cantare sono le cover di canzoni di musica leggera italiana oppure pop italiano e inglese.

I suoi cantanti preferiti sono: Francesco Renga, Claudio Baglioni, Calum Scott e Ed Sheeran.





Canali social: