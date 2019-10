Esce venerdì 18 ottobre LA CONSAPEVOLEZZA il nuovo album di STEFANO ARDENGHI e arriva in radio anche il nuovo singolo RESTARE INDIFFERENTI. L’altra faccia della rete; ad una curiosità morbosa per cose futili si contrappone spesso disinteresse verso i grandi dilemmi del mondo (terrorismo, immigrazione, violenza e povertà). Accanto ad una legittima indignazione su certi temi non corrisponde quasi mai una vera presa di posizione che sfoci in un’effettiva reazione reale e collettiva, “drogati” solamente del proprio io, in un mare mediatico dove tutto è indistinto, senza più valore. Il testo è di Stefano Ardenghi su musica di Luca Di Nozzi e sarà accompagnato da un video presto online.

Il brano fa parte del nuovo album LA CONSAPEVOLEZZA che contiene anche LA CONSAPEVOLEZZA DELLA FINE, singolo uscito in tarda primavera e altri 8 brani: DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO, LA FINE DEL MONDO, L'OCCHIO, UN ALTRO ME, È STATA ESTATE, NON SI GUARDA INDIETRO MAI, LA MEDIOCRITÀ e FORSE NON BASTA PIÙ.

Dieci tracce d’autore che partono da una situazione personale per arrivare ad un senso comune, più collettivo. La consapevolezza passa attraverso il superamento di crisi presenti nei rapporti umani e nella società; in ogni canzone non c’è la certezza di averla ma si è nella costante ricerca anche quando si pensa di averla acquisita (come la sabbia apparentemente afferrata in copertina). Un percorso musicale resiliente fra sé e gli altri, scavando in profondità con la leggerezza del pop.