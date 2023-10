On October 25 at 4pm London time, the State of the African Diaspora (SOAD) and the International Commission for Cultural Heritage (ICHC) will hold an unprecedented press conference to announce an international class action for restitution.

Several States and Kingdoms have agreed to cooperate, and have mandated SOAD to coordinate this collective action. The aim is to ensure that the cultural goods and human remains removed during colonization are returned to their rightful owners.

This action will initially be diplomatic, but if the target countries refuse to return the property, the battle may become judicial. In keeping with the very principle of class action, the plaintiffs will be able to speak with one voice, and be all the stronger for it: as everyone knows, there’s strength in numbers.

Among the countries represented at the press conference are:

-the Democratic Republic of Congo,

-Benin

-Madagascar,

-Gabon,

-Liberia,

-Uganda,

-South Africa,

-Angola,

-the First Nations of North America.

In the past, Dr. Louis-Georges Tin, Prime Minister of the State of the African Diaspora, has already achieved several victories in this field:

-vote on the restitution law in France,

-vote on the law on restitution in Belgium,

-resolution on restitution and reparation in the European Parliament,

-restitution of the Abomey treasure in Benin,

-return of the Kakuungu mask to the DRC.

But now, working with the Vice Prime Minister of SOAD, Queen Houindokon, and the Minister of Heritage, Queen Aïdji, he has organized an international coalition, an historic first. The expected results are therefore all the more important.

As the Prime Minister explained, “the subject is fundamental, because it is a question of cultural heritage, national identity, spiritual integrity, international justice, economic development, and what’s more, political sovereignty.”

————————————————–

Communiqué de Presse

Restitution : SOAD et ICHC organisent une conférence de presse sans précédent pour annoncer une class action internationale

Le 25 octobre à 16h heure de Londres, l’État de la Diaspora Africaine (SOAD) et la Commission Internationale pour le Patrimoine et la Culture (ICHC) organiseront une conférence de presse sans précédent pour annoncer une class action internationale en matière de restitution.

Plusieurs Etats et Royaumes ont accepté de coopérer, et ont donné mandat à SOAD pour coordonner cette action collective. Le but est de faire que les biens culturels et les restes humains, emportés pendant la colonisation, soient restitués aux propriétaires légitimes. Cette action sera d’abord diplomatique, mais si les pays visés refusent de restituer, la bataille pourra devenir judiciaire. Conformément au principe même de la class action, les plaignants pourront parler d’une même voix, et être d’autant plus forts : tout le monde le sait, l’union fait la force.

Parmi les pays qui seront représentés lors de la conférence de presse figurent :

-la République Démocratique du Congo,

-le Bénin,

-Madagascar,

-le Gabon,

-le Liberia,

-l’Ouganda,

-l’Afrique du Sud,

-l’Angola,

-les Nations premières d’Amérique du Nord.

Par le passé, le Dr Louis-Georges Tin, Premier Ministre de l’État de la Diaspora Africaine, a déjà obtenu plusieurs victoires dans ce domaine :

-vote de la loi sur la restitution en France,

-vote de la loi sur la restitution en Belgique,

-résolution sur la restitution et la réparation au Parlement Européen,

-restitution du trésor d’Abomey au Bénin,

-retour du masque Kakuungu en RDC.

Mais désormais, travaillant avec la Vice-Première Ministre de SOAD, la Reine Houindokon, et avec la Ministre du Patrimoine, la Reine Aïdji, il a organisé une coalition internationale, ce qui constitue une première historique. Dès lors, les résultats attendus sont d’autant plus importants.

Comme l’a expliqué le Premier Ministre, « le sujet est fondamental, car c’est une question de patrimoine culturel, d’identité nationale, d’intégrité spirituelle, de justice internationale, de développement économique, et qui plus est, de souveraineté politique. »

——————————————–

Comunicado de prensa

Restitución: SOAD y la ICHC organizan una conferencia de prensa sin precedentes para anunciar una acción colectiva internacional



El 25 de octubre a las 16.00 hora de Londres, el Estado de la Diáspora Africana (SOAD) y la Comisión Internacional del Patrimonio Cultural (ICHC) celebrarán una conferencia de prensa sin precedentes para anunciar una acción colectiva internacional de restitución.

Varios Estados y Reinos han acordado cooperar y han encomendado a SOAD la coordinación de esta acción colectiva. El objetivo es garantizar que los bienes culturales y los restos humanos sustraídos durante la colonización sean devueltos a sus legítimos propietarios. Esta acción será inicialmente diplomática, pero si los países objetivo se niegan a devolver los bienes, la batalla puede convertirse en legal. De acuerdo con el principio mismo de la acción colectiva, los demandantes podrán hablar con una sola voz, y ser más fuertes por ello: como todo el mundo sabe, la unión hace la fuerza.

Entre los países representados en la rueda de prensa figuran:

-República Democrática del Congo

-Benín

Madagascar, -Gabón

-Gabón

-Liberia

-Uganda,

-Sudáfrica,

-Angola,

-las Primeras Naciones de Norteamérica.

En el pasado, el Dr. Louis-Georges Tin, Primer Ministro del Estado de la Diáspora Africana, ya logró varias victorias en este ámbito:

-aprobación de la ley de restitución en Francia,

-aprobación de la ley sobre restitución en Bélgica,

-resolución sobre restitución y reparación en el Parlamento Europeo,

-restitución del tesoro de Abomey en Benín,

-la devolución de la máscara Kakuungu a la RDC.

Pero ahora, en colaboración con la Viceprimera Ministra del SOAD, la Reina Houindokon, y la Ministra del Patrimonio, la Reina Aïdji, ha organizado una coalición internacional, lo que constituye una primicia histórica. Por ello, los resultados esperados son aún más importantes.

Como explicó el Primer Ministro, “se trata de un asunto fundamental, porque es una cuestión de patrimonio cultural, identidad nacional, integridad espiritual, justicia internacional, desarrollo económico y, lo que es más importante, soberanía política”.

————————————————-

Comunicado à imprensa

Restituição: SOAD e ICHC realizam coletiva de imprensa sem precedentes para anunciar ação coletiva internacional



No dia 25 de outubro, às 16h, horário de Londres, o Estado da Diáspora Africana (SOAD) e a Comissão Internacional do Patrimônio Cultural (ICHC) realizarão uma coletiva de imprensa sem precedentes para anunciar uma ação coletiva internacional para restituição.

Vários Estados e Reinos concordaram em cooperar e mandataram o SOAD para coordenar essa ação coletiva. O objetivo é garantir que a propriedade cultural e os restos mortais humanos levados durante a colonização sejam devolvidos aos seus legítimos proprietários. Essa ação será inicialmente diplomática, mas se os países-alvo se recusarem a devolver a propriedade, a batalha poderá se tornar legal. De acordo com o próprio princípio da ação coletiva, os reclamantes poderão falar em uma só voz e serão ainda mais fortes por isso: como todos sabem, há força nos números.

Os países representados na coletiva de imprensa incluem:

-a República Democrática do Congo

-Benin

Madagascar, – Gabão

-Gabão

-Libéria

-Uganda,

-África do Sul,

-Angola,

-as Primeiras Nações da América do Norte.

No passado, o Dr. Louis-Georges Tin, Primeiro-Ministro do Estado da Diáspora Africana, já obteve várias vitórias nesse campo:

-votação da lei sobre restituição na França,

-aprovação da lei sobre restituição na Bélgica,

-resolução sobre restituição e reparação no Parlamento Europeu,

-Restituição do tesouro de Abomey em Benin,

-a devolução da máscara de Kakuungu para a RDC.

Mas agora, trabalhando com a Vice-Primeira Ministra do SOAD, Rainha Houindokon, e com a Ministra do Patrimônio, Rainha Aïdji, ele organizou uma coalizão internacional, o que é uma novidade histórica. Os resultados esperados são, portanto, ainda mais importantes.

Como explicou o primeiro-ministro, “essa é uma questão fundamental, porque se trata de patrimônio cultural, identidade nacional, integridade espiritual, justiça internacional, desenvolvimento econômico e, além disso, soberania p



