di Antonietta Micali - E’ proprio vero che i giovani e la nostra bellezza italiana salveranno il Ad Altamura, il 15 luglio 2023 alle ore 21:00 in Piazza della Resistenza durante i tre giorni “In Wine Festival” si è celebrata la Bellezza!

L’evento della selezione di Miss Italia e Mister Italiano regionale si è tenuta in Puglia con grandissimo successo. Alla premiazione era presente la Miss Italia dello scorso anno ancora in carica, Giada Folcia (lombarda, occhi azzurrissimi, alta 180 centimetri), Presidente di Giuria, insieme alla formosa Chaterine Quaratino (da “La Pupa e il Secchione” e “Avanti un altro”) e Valentina Martina (top-model e attrice sulle reti RAI e Mediaset).

A presentare l’evento è stato il bravo presentatore Felice Griesi che ha chiamata sul palco l'organizzatrice dell’evento, Marina Angelastro , la quale ha espresso la sua gratitudine verso l’affollato pubblico e tutti i modelli giunti da ogni parte della Puglia. La serata è inizia con la sfilata in abiti eleganti, seguita da quella in costume. La sera stessaa sonoo stati decretati i vincitori di ogni categoria.

Tra i partecipanti vi era Fabio Pugliese, in arte Fabio Class che come tutti i giovani, ama la tecnologia e non solo per mero svago, ma ha voluto approfondire questa sua passione, impegnandosi a seguire dei corsi per l’uso di Office, Autocard e Macintotosh. L’ottima capacità comunicativa e competenza acquisita dell’uso della tecnologia gli hanno consentito di applicarsi anche nel mondo dei social, senza però, abbandonare il proprio lavoro, diventando testimonial di due aziende: una che si occupa di cosmetici naturali e l’altra della cura della barba e dei capelli diventando ragazzo immagine e promuovendo prodotti all’interno delle piattaforme social. Ma la notorietà più grande l’ha avuta dopo l’incontro con lo stilista Alviero Martini con il quale collabora gestendo la sua pagina Instagram. Fabio si affaccia così al mondo dell’Alta Moda e rimane affascinato, talmente tanto da pensare di partecipare ad un importante Concorso Mister Italiano vincendo la fascia Mister Sorriso 2023

La finalissima nazionale del Beautiful Day 2023 si terrà domenica 8 ottobre presso “Il Gattopardo” ad Altamura, con Gianni Sperti, Mercedesz Henger, e tanti altri Vip. La nuova Miss Italiana e il nuovo Mister Italiano continuano ad avere successo in tutte le regioni d'Italia, incantando giuria e pubblico mondo!