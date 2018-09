Afghanistan, passaggio di consegne al comando del Task Group Fenice dell'Aviazione dell'Esercito

Si è svolto nei giorni scorsi il passaggio di consegne al comando del Task Group "Fenice" dell'Aviazione dell'Esercito, tra il Tenente Colonnello Pietro Angelo Linciano e il parigrado Fabio Cantieri.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta presso la sede del Train Advise Command West (TAAC-W), missione multinazionale della NATO inquadrata nella missione Resolute Support (RS).

Il Task Group "Fenice" è dotato sia elicotteri NH90, macchina tecnologicamente avanzata dedicata al trasporto di personale all'evacuazione medica ed alla ricerca ed al salvataggio, sia di elicotteri A 129 Mangusta, per attività di scorta e di sicurezza in volo, nonché del sistema a pilotaggio remoto "Shadow 200 RQ-7C" in grado di effettuare attività di ricognizione e sorveglianza aerea diurna e notturna per garantire ed implementare le condizioni di sicurezza del contingente.

La componente elicotteristica dell'Aviazione dell'Esercito ha come obiettivo quello di garantire il proprio contributo alle attività degli Advisors italiani, lavoro che si inquadra nell'ambito della missione NATO Resolute Support (RS), con il compito principale di fornire addestramento, consulenza ed assistenza alle Forze di Sicurezza Afgane per migliorarne la funzionalità e la loro capacità di autosostenersi.

Nel corso della cerimonia il Comandante del Contingente Nazionale del Train Advise and Assist Command West (TAAC-W) su base Brigata Pinerolo ha avuto parole di elogio e si è complimentato con il Tenente Colonnello Linciano per il fondamentale ed irrinunciabile supporto fornito dagli uomini e dalle delle donne dell'Aviazione dell'Esercito del Task Group Fenice e dai fanti del 66°Reggimento fanteria aeromobile "Trieste", a favore di tutto il Contingente Italiano , ed in particolare agli Advisors durante la condotta delle attività di assistenza e consulenza alle Forze di Sicurezza afgane.

Con il contributo di la sottile linea rossa