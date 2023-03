Papa Francesco parlando alla comunità del Seminario diocesano “Saint Mary” di Cleveland, ribadisce tesi non bibliche e teologia sui sacerdoti indicando suggerimenti per una pseudo spiritualità dei seminaristi auspicando ai futuri preti che gli anni trascorsi in seminario possano essere una preparazione al dono totale a Dio e al suo popolo, “nell’amore celibatario e con cuore indiviso”.

Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati suggerisce che anche i preti sposati con regolare percorso canonico nel loro apostolato possono essere “sempre segno di una Chiesa in uscita, testimoniando e condividendo l’amore misericordioso di Gesù con tutti i membri della famiglia umana, specialmente i poveri e i bisognosi”.

Da qui l’augurio che i preti sposati con il prossimo Papa possano essere riammessi nella Chiesa.