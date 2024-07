Ma perché mi dovrei fermare se sono davanti, ho un discreto vantaggio sugli inseguitori e sto mantenendo un buon ritmo sul giro? Questo è ciò che George Russell deve aver detto al proprio ingegnere di pista nell'ultima parte di gara del GP del Belgio. Una riflessione che ha spiazzato il box e le decine di strateghi che in tempo reale a centinaia di chilometri di distanza studiavano quando effettuare il prossimo pit stop per il pilota inglese.

E così Russell non si è fermato, prolungando la vita delle sue hard ben oltre il target indicato da Pirelli e tagliando meritatamente per primo il traguardo sul circuito di Spa-Francorchamps, seguito ad un passo dall'altra Mercedes del compagno di squadra Lewis Hamilton che gli era entrato in zona DRS a tre giri dal termine. Probabilmente Hamilton non ha voluto affondare il colpo, ma poco cambia.

Charles Leclerc (Ferrari) aveva fatto una buona partenza prendendo la testa la testa della corsa, prima di essere superato da Hamilton dopo due giri. Da lì, il sette volte campione del mondo, aveva iniziato ad imporre il suo ritmo, con una vettura rinata rispetto a quella delle libere del venerdì, rinunciando al nuovo fondo che non aveva dato i risultati sperati.

Mentre la maggior parte dei piloti ha optato per una gara a due soste, Russell ha piazzatoi la sua scommessa facendo una sola fermata ai box al 10º giro dei 44 previsti.

Dietro il duo Mercedes, Oscar Piastri (McLaren) è riuscito a risalire fino al terzo posto tagliando il traguardo immediatamente dietro a Hamilton, mentre Charles Leclerc è arrivato quarto, nell'altro "trenino", composto da Verstappen (Red Bull) e Norris (McLaren).

Settimo posto per l'altro ferrarista, Carlos Sainz, che nel finale ha superato la Red Bull di Sergio Perez, che potrebbe aver concluso qua la sua stagione con la scuderia austriaca, visti i risultati deludenti finora ottenuti.

Concludono l'elenco dei piloti finiti a punti Fernando Alonso (Aston Martin), nono, e Esteban Ocon (Alpine) decimo.

Daniel Ricciardo ha mancato di poco la zona punti arrivando undicesimo con la prima delle RB, con Lance Stroll (Aston Martin) dodicesimo, davanti alla Williams di Alex Albon.

Pierre Gasly è arrivato 14º con la Alpine in un fine settimana in cui è stata annunciata la partenza di Bruno Famin come Team Principal, mentre Kevin Magnussen (Haas) ha tagliato il traguardo 15ª posizione.

Ancora una volta, nessun punto per Kick Sauber, con Valtteri Bottas che ha concluso la gara 16°, davanti a Yuki Tsunoda (RB), la Logan Sargeant (Williams) e Nico Hulkenberg (Haas).

Zhou Guanyu è stato l'unico ritirato di giornata, per un problema idraulico alla sua Kick Sauber.

Nel mondiale piloti Verstappen conduce con 275 punti, davanti a Norris con 197 e Leclerc con 174.

Prossima gara, dopo la pausa estiva, il GP d'Olanda sul circuito di Zandvoort nel fine settimana tra il 23 e il 25 agosto.