Ortelli: "Party Time", prodotta con DJ Antoine, Machel Montano & Dago in "The Time is Now", il nuovo album del dj producer svizzero

"Party Time", nuova traccia prodotta dal dj producer italiano Paolo Ortelli con DJ Antoine, Machel Montano & Dago è stata inclusa in "Time Is Now", il nuovo doppio album del dj e produttore svizzero, una vera superstar della musica da ballo mondiale. "Party Time" dà una grande energia e regala voglia di far festa. Il sound è EDM con contaminazioni latine e la voce, Machel Montano, ha collaborato con Major Lazer e Diplo.

Paolo Ortelli, che da tempo collabora con Kumusic, agenzia italiana attiva nell'ambito della promozione e della comunicazione a livello internazionale, ha un intenso rapporto artistico con DJ Antoine. Ha recentemente remixato brani come "Thank You", "Dancing In The Headlights", "La Vie En Rose" e "El Paradiso".

Conosciuto anche come Spankers, Paolo Ortelli ha remixato tracce per star come Britney Spears, Bob Sinclar, Enrique Iglesias, Selena Gomez e Sia. Il suo singolo "Sex On The Beach", uscito nel 2009, è una delle sue hit mondiali e ha trasformato l'artista in un artista davvero affermato, soprattutto in Oriente. Su YouTube la canzone ha totalizzato 50 milioni di views ed ha raggiunto il numero uno in paesi come Giappone (solo qui ha venduto trecentomila copie), Repubblica Ceca, Israele e Corea Del Sud. E' poi entrato a far parte della colonna sonora di 12 film, spot pubblicitari e celeberrime serie tv (CSI Miami, Jersey Shore, etc).

Ascolta "Party Time" su Spotify

open.spotify.com/track/5H3t5aHGbuJIwZMXvQQrUc

www.paoloortelli.com

www.instagram.com/paoloortelli_spankers/