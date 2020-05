Si è regolarmente svolta l'Assemblea della Lega di Serie A prevista per oggi che, tra i punti all'ordine dl giorno prevedeva anche la definizione della ripresa delle competizioni per la stagione in corso.

I club del massimo campionato hanno confermato di voler completare la Coppa Italia prima di far riprendere il campionato, come tra l'altro auspicato ieri anche dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Così, il 13 e il 14 giugno si svolgeranno le due semifinali di Coppa Italia, mentre la finale avrà luogo il 17.

L'Assemblea della Lega Serie A ha poi votato all'unanimità la disputa dei 4 recuperi della sesta giornata di ritorno (Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari, Inter - Sampdoria e Torino - Parma) nel weekend del 20/21 giugno e la programmazione dell'ottava giornata di ritorno a partire da lunedì 22 giugno.

Date e orari delle gare saranno resi noti dalla Lega Serie A nei prossimi giorni.