Si è regolarmente svolta l'Assemblea della Lega di Serie A prevista per oggi che, tra i punti all'ordine dl giorno prevedeva anche la definizione della ripresa delle competizioni per la stagione in corso.

I club del massimo campionato hanno confermato di voler completare la Coppa Italia prima di far riprendere il campionato, come tra l'altro auspicato ieri anche dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Così, il 13 e il 14 giugno si svolgeranno le due semifinali di Coppa Italia, mentre la finale avrà luogo il 17.

La Lega ha poi deciso che la Serie A riprenderà venerdì 19 giugno con il recupero di Atalanta-Sassuolo della 25esima giornata.

Poi, si proseguirà con i recuperi di Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, prima di giocare la 27esima giornata, prevista dal 22 al 24 giugno.