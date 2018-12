PASSIONE: Laura Curino e momenti dell’ "esperienza passionale"

“Passione”: Conseguente emozione da vivere in maniera schietta e "senza veli".

Tanti i momenti emozionanti e importanti, pieni di sensibilità nel trattare temi molto forti in un viaggio che rispecchia la netta metamorfosi evolutiva, che spesso rischia di alterare la nostra coscienza emotiva verso "l’incapacità abituale".

È tuttavia, una suggestiva ricerca semiotica meramente informativa dello spirito filosofico e psicologico dell'essere, come essere reale, attraverso gli essenziali elementi conoscitivi a disposizione, per un corretto percorso evolutivo legato ai sentimenti, alle emozioni e alla passioni.

Un posto molto importante per la dimensione passionale, la Sincerità e la Gratitudine, anche da perfetti sconosciuti.

Autrice e attrice torinese, tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione, Laura Curino alterna nel suo repertorio testi di nuova drammaturgia e testi classici.



Tra i fondatori del Teatro Settimo ha partecipato come attrice e autrice alla maggior parte delle produzioni nei 25 anni di vita della compagnia. Tra quegli spettacoli: Esercizi sulla tavola di Mendeleev (1984); Elementi di struttura del Sentimento (1985) da Le affinità elettive di J.W. Goethe (Premio Ubu per il miglior spettacolo di ricerca della stagione); La storia di Romeo e Giulietta (1991, Premio Ubu per la drammaturgia). Dal 2001 ha collaborato con Teatro Stabile di Torino, Piccolo Teatro di Milano, Festival, Teatri ed Istituzioni, radio e televisione. Insegna scrittura teatrale all’Università Cattolica di Milano e tiene conferenze, seminari e laboratori in Italia e all’estero, progetti di formazione in azienda. II tema del lavoro, il punto di vista femminile sulla contemporaneità, l’attenzione per le nuove generazioni sono fra gli elementi fondanti della sua scrittura.

https://youtu.be/zoDwA1ELbK0

Teatro PIME

Via Mosè Bianchi 94, Milano

21 dicembre 2018

LAURA CURINO in

"PASSIONE"

di Laura Curino, Roberto Tarasco e Gabriele Vacis

Regia di Roberto Tarasco

_©Angelo Antonio Messina