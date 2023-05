A pochi giorni dalla gara evento di Civitavecchia, in un mese di maggio dal clima autunnale e del tutto imprevedibile che impone l’incognita della pioggia, i piloti si preparano alla competizione che vedrà scendere in pista giovani e meno giovani, che si sfideranno nelle diverse categorie, dai piccoli della minikart, ai monomarcia 125, fino ai 100 cc storici e i “pesi massimi” dei kz 125 cc.

Gli organizzatori Alessio Follieri e Mirko Romagnuolo con lo staff del kartodromo “La Scaglia Circuit 2.0”, apriranno la manifestazione da Sabato con le prove libere che offriranno l’occasione per le ultime rifiniture per la messa a punto dei mezzi. Stando alle previsioni la scelta dei setup sarà ulteriormente complicata dall’imprevedibilità meteo che secondo l’organizzatore e titolare della “Effemme” motorsport Alessio Follieri, “le condizioni meteo instabili alla fine offrono sempre gare più spettacolari dai risultati più imprevedibili”.

In queste ultime settimane gran parte dei piloti sono scesi in pista per prepararsi all’evento, tra i più veloci in assoluto nella categoria Kz 125 spicca la prestazione di Simone Baffarelli con kart Dfm motorizzato Tm (Mencarani Racing-FM motorsport), che ha fermato il cronometro al tempo di 33”.2 con un passo potenziale di 33”.3, a seguire Alessandro Peretti tra i piloti storici del kartodromo Civitavecchiese che dopo anni di stop ritorna alle gare con un Crg motorizzato Tm ed è subito competitivo fermando il cronometro a 33”.7. Assente l’atteso Gianluca Follieri che salterà l’appuntamento ma sarà presente sicuramente alla prossima manifestazione che verrà programmata dopo il 21 Maggio. Ovviamente ci sono molti outsider che posso riservare sorprese.

La categoria kz 125 conterà la più alta presenza di iscritti e i primi riscontri concreti ci saranno sabato prossimo quando la maggior parte dei partecipanti scenderanno in pista e offriranno la possibilità di vedere chi può scendere sotto il muro dei 34” nella categoria kz. Attesi tra i piloti di “casa” cresciuti tra le curve della “Scaglia Circuit” i giovanissimi Flavio Maccari e Ian Criscuolo nella categoria OK 125cc monomarcia, mentre nei 100cc storici non mancherà Fabrizio Sensi ormai conferma storica del kartodromo.

Per l’organizzatore Alessio Follieri, “la manifestazione è un modo per riunire i tanti appassionati di kart. E’ l’occasione per i tanti appassionati locali di motorsport, per venire in pista cogliendo l’occasione di conoscere il karting più da vicino, per questo l’intento anche da parte nostra come gruppo e anche come team sportivo, è quello di metterci a disposizione per far conoscere le nostre iniziative e attività, a quanti giungeranno mossi dalla passione e della curiosità di questo sport, trampolino di lancio di tante carriere automobilistiche importanti. E’ anche l’occasione per vedere da vicino le competizioni che sono sempre imprevedibili. Molti bambini sono diventati piloti semplicemente dopo essere andati a vedere una gara di kart, così era stato per me molti anni fa ma ho avuto modo di constatare che è stata un’esperienza comune a molti altri, quella di vedere una gara e perché no provare una volta a salire su un kart per poi esserne totalmente catturati. Su questi propositi nasce l’idea di una scuola piloti non solo per i giovanissimi ma anche per i più grandi, perché il karting è uno sport aperto a tutte e età. C’è l’incognita del meteo, ma certo questo non fermerà i piloti, ed è proprio sotto la pioggia che ho visto le gare più spettacolari”.

Domenica alle ore 9 si inizierà con le prove libere e qualificazioni per poi iniziare le gare pre-finali e finali nel primo pomeriggio.



Foto: Ian Criscuolo