Inizia il viaggio su Science&TEC con questo primo video.

Perché le leggi di Ohm e Joule? Ho constato, grazie all'amico Google che ancora oggi le richieste più frequenti riguardo l'argomento risultano essere :

- Prima e seconda legge di Ohm spiegate semplicemente

- Che cos'è la legge di Ohm? - Quali sono le leggi di Ohm?

- Qual è la prima legge di Ohm?

- Come calcolare la legge di Ohm

- Cosa dice la legge di Ohm generalizzata?

Molte domande, dubbi che con questo breve e (speriamo) divertente video potrò aiutare a chiarire. Poi, siccome sono "simpatico", ho deciso di aggiungere come argomento anche la legge di Joule, in modo da fornire completezza all'argomento trattato. In questo primo capitolo vedremo l'aspetto elettrico dell'argomento. Per l'aspetto termico dovrete aspettare l'uscita del prossimo che non tarderà!

Buona visione...!