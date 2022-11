Presentazione be out

Malgieri Fabio, aka Be Out, nasce a Milano a Marzo 2004.

Cresce nella provincia di Rozzano dove si appasiona alla musica già all'età di 2/3 anni.

Cresciuto con Vasco Rossi si avvicina al rap con Emis Killa, Fabri Fibra, ecc... per poi apparsionarsi ed entrare nel mondo del pop.

Attualmente conta oltre 100 mila visualizzazioni su Youtube e 300 mila ascolti su Spotify con svariati singoli pubblicati.



Spiegazione sole di notte

Sole di notte, un brano scritto sulla spiaggia, con il rumore del mare in sottofondo e il profumo della salsedine nell’aria. Emozioni, amore e la spensieratezza di un diciassettenne danno vita ad un testo che mira a pensare cosa e chi saremo tra un milione di anni. I vizi e le abitudini che avremo ma sopratutto cosa cambierà…

Sole di notte racconta il desiderio di scoprire un mondo ancora inesistente affianco la persona che si ama e chissà… tra un milione di anni che cosa saremo…?



