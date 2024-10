Il Fondo Rotativo per le Imprese Campane 2024 è un’opportunità imperdibile per le aziende del territorio che cercano sostegno finanziario per la crescita e l’innovazione. Grazie a questo strumento, le imprese possono accedere a finanziamenti agevolati per migliorare la competitività e sostenere nuovi progetti.

Il bando è rivolto a diverse categorie imprenditoriali e prevede condizioni vantaggiose, permettendo di investire in tecnologia, infrastrutture e capitale umano. Non perdere questa occasione per far crescere il tuo business!

Scopri tutti i dettagli e i requisiti per partecipare: clicca qui e leggi la scheda riassuntiva!



