Il Comune di Torino, con la collaborazione di 24ORE Cultura e Gruppo Unipol regala alla città una nuova opera d'arte a cielo aperto. Un murale”botanico” accoglierà chi entra nel centro storico della città, nel segno della natura e del suo potere curativo.

Per assistere all'inaugurazione prevista per le ore 12.30 di giovedì 15 dicembre 2022 recarsi in via Fratelli Calandra 10.

All'incontro con la stampa e i cittadini saranno presenti Rosanna Purchia Assessore alla Cultura e Carlotta Salerno Assessore alle Politiche Educative, Giovani, Periferie e Rigenerazione Urbana città di Torino.

Paola Cappitelli Responsabile sviluppo mostre e progetti internazionali 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE e Gianmaria Restelli, Resoonsabile Comunicazione Esterna e Corporate Image Gruppo Unipol.



*_©Angelo Antonio Messina