Riassunte di seguito, le dichiarazioni del Direttore Generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rilasciate nel briefing con i media sul COVID-19, che si è tenuto mercoledì 7 luglio a Ginevra:

"Le varianti stanno attualmente vincendo la corsa contro i vaccini a causa del modo inquo in cui i vaccini vengono prodotti e distribuiti, fattore che minaccia anche la ripresa economica globale. Ho chiesto ripetutamente che il 10 per cento delle persone in tutti i paesi venga vaccinato entro settembre e che tale cifra salga al 40 per cento entro la fine dell'anno. Metterebbe il mondo sulla strada della vaccinazione del 70% delle persone in tutti i Paesi entro la metà del 2022. Invito i ministri delle finanze del G20 e gli altri leader a sostenere collettivamente questi obiettivi perché è il modo più rapido per porre fine alla fase acuta della pandemia, salvare vite e mezzi di sussistenza e guidare una ripresa economica veramente globale. Al momento, i bloccanti del recettore dell'IL-6 rimangono inaccessibili e inaccessibili per la maggior parte del mondo, ma è in potere dei governi e dei produttori di cambiarlo. In futuro, è fondamentale che il braccio terapeutico dell'ACT-Accelerator sia interamente finanziato in modo che ulteriori ricerche e sviluppi possano scoprire più farmaci salvavita per la prevenzione e il trattamento del COVID-19. Domani, mi unirò a Sua Maestà la Regina Mathilde del Belgio, insieme al Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, al Direttore Esecutivo dell'Unicef ​​Henrietta Fore e ad altri per discutere l'impatto della violenza sulla salute mentale dei bambini. Oltre a cercare di accelerare la fine di questa pandemia, dare ai bambini il sostegno di cui hanno bisogno deve essere una priorità assoluta quando ne usciremo fuori".