Grano Khorasan e cereali da filiera corta: le farine e le semole di Sardo Sole

Dalla filiera Sardo Sole arrivano farina e semola macinate a pietra per tutti i gusti, oltre alla farina di ceci anch’essi provenienti dalla filiera certificata di Sardo Sole.

Farina e semola

Farina e semola di cereali sardi, coltivati e macinati a pietra in Sardegna per una produzione di qualità estremamente elevata. Farina di grano duro, mix di farine di cereali come farro e orzo, e farina di ceci. Oltre, naturalmente, alla semola, ingrediente alla base di svariate preparazioni sarde, dal pane alla pasta e fino alla tradizionale fregola o fregula.

Tra i grani utilizzati è presente il, rientrante nella categoria dei, con basse rese ma di. Il Khorasan è noto anche con il nome, che non è però una varietà di grano ma un