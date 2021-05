Risale l'indice di positività in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle scorse 24 ore sono stati 533 i casi positivi su 13.217 tamponi molecolari effettuati.

Il tasso di positività è, dunque, pari al 4,03% rispetto al 3,43% precedente. I nuovi morti sono 21, le persone guarite 1.248.

Negli ospedali, comunque, calano i posti occupati in terapia intensiva, 73 al momento, e i ricoveri in degenza, arrivati a 782.

Nella regione Campania purtroppo si è iniziato a vaccinare anche gli under 30, mentre i fragili e molti anziani, persone che hanno molte difficoltà a muoversi per recarsi in un centro vaccinale, non hanno ancora ricevuto neppure una dose del vaccino.

Quindi, non è insolito ritrovare i familiari di persone fragili (intere famiglie anche non conviventi) vaccinate, mentre la persona "fragile", che ne avrebbe più bisogno, non lo è!

È uno dei misteri dei criteri adottati dagli hub vaccinali.... almeno nell'area salernitana!