Tre “effe” - fashion, food e furniture (arredamento) - e tre Continenti: Europa, America, Asia. È uno strabiliante giro del mondo nel segno della bellezza e dei saperi quello che propone quest’anno Mad Mood Milano, il format ideato dall’imprenditrice salentina Marianna Miceli, all’interno della Fashion Week 2023 della capitale meneghina.

Un evento culturale a tutto tondo che mescolerà sapori e abiti, emozioni e tradizioni, con 26 stilisti, 16 sfilate, degustazioni, in programma domenica 26 e lunedì 27 febbraio, nel Museo dei Navigli.

“Mad Mood Milano cerca da sempre di caratterizzarsi come un evento culturale, un format che porta sotto i riflettori la creatività a tutto tondo, dalla moda al design, dal gusto alle tradizioni – commenta l’imprenditrice Marianna Miceli – dallo scorso anno Mad Mood ha messo radici anche negli Emirati Arabi, nella scintillante Dubai, dove è stata inaugurata Italian House, una casa-vetrina per il design italiano e internazionale nell’emirato simbolo del lusso. La contaminazione tra differenti culture è la cifra stilistica di questo format che diventa di anno in anno sempre più internazionale”.