SALONE DELLA CANAPA: ampliata e riorganizzata nei nuovi spazi espositivi di Ventura Lambrate, la seconda edizione Internazionale a Milano

I numeri non mentono: dai 30 ettari coltivati in Italia, nel 2009, si è passati a 300, in soli cinque anni. E per il 2018 sono stimati circa 4 mila, grazie anche alla circolare dal ministero dell'Agricoltura, il Mipaaf, che a maggio scorso, dopo un anno di richieste dei coltivatori e i lavoratori, ha annunciato: produrre e vendere l'erba legale è possibile.

Tre giorni a Milano, per non parlare di soli numeri, ma affascinati da un circuito prestazionale impegnativo ed estremamente piacevolmente estenuante, attraverso l'impatto zero all'insegna di "cassa di risonanza di quanto accada nel mondo del 2.0 e oltre".





28-29-30 settembre 2018

Spazi espositivi Ventura: Via Ventura e dintorni.

www.salonedellacanapa.it

Ingresso: Intero: 8 euro; 2 giorni: 14 euro; 3 giorni: 20 euro.



PROGRAMMA SALONE INTERNAZIONALE DELLA CANAPA

Venerdì 28



ore 14.00 “Italianissima Fibra”

Ascesa e oblio della Canapa tra il 1930 e il 1950.

Relatori: Elisa Prete, Daniela Gerini, Glenda Giampaoli, Direttore del Museo della Canapa – Sant’Anatolia di Narco (PG)

ORE 16.00 “La coltivazione della canapa ad uso alimentare e florovivaistico”

Relatori: Dott. Marco Faré, Dott. Edgardo Vieira

Testimonianze

IMPRESA Alessandro Molteni Florovivaista & Grower

Esperienze di coltivazione Outdoor

RICERCA Prof. Anna Arnoldi Dipartimento di Scienze farmaceutiche (UNIMI)



Sabato 29



Ore 11.00 “Tecniche post-raccolto, dal taglio al prodotto finito”

Relatori: Dott. Marco Faré, Dott. Edgardo Vieira

Testimonianze:

RICERCA Dott.ssa Giulia Ciresa

Ore 15:00 “Tecniche agronomiche per la coltivazione di canapa sativa”

Relatore: Dott. Matteo Iannone

Ore 16:00 “La cannabis terapeutica” Presentati dal Sindacato ASACC

Relatore: Dottor Vasco Merciadri





Domenica 30

Ore 12:00 “Canapa in tesi: le mille sfaccettature della canapa attraverso le tesi di laurea”

Relatori: Elisa Battistella, Davide De Rossi, Davide Gentile e Giacomo Bulleri special guest

Ore 14:30 L’utilizzo dei cannabinoidi in veterinaria

Cannabinoidi per la cura e il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Come funzionano su tutti gli animali che possiedono cervello e spina dorsale.

Relatore: Dott. Elena Battaglia, veterinaria





Laboratori di Tessitura

Realizzati da Glenda Giampaoli, Direttore del Museo della Canapa – Sant’Anatolia di Narco (PG)

Area Bimbi

Laboratorio Canapa Terra

Per piccoli e grandi

