Secondo l’astrologia cinese - sviluppatasi parallelamente all'astronomia tradizionale a partire dall'XI secolo a.C. in Cina e basata su un calendario lunisolare e su alcune tradizionali unità di misura del tempo - si è ufficialmente aperto il 10 febbraio l’anno nuovo sotto il quinto segno dello zodiaco cinese, il Drago, animale mitologico simbolo di forza, vitalità, armonia, fortuna e saggezza, anche associato con la pioggia e l'acqua, emblemi di prosperità e abbondanza.

L’ astrologia è strettamente collegata alla filosofia cinese, dalla quale ha mutuato (tra gli altri) i concetti di yin e yang, dei cinque elementi, dei dieci tronchi celesti e dei dodici rami terrestri. Come è ormai tradizione, organizzata dalla comunità cinese di Roma, tra arte, tradizioni, spettacoli e numerosi gazebo con autentiche delizie culinarie cinesi tutte da gustare, il 17 febbraio, dalle 12 alle 18, nei Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio, si sono tenute esibizioni culturali, culinarie e approfondimenti sulla cultura cinese, sulla sua filosofia e sulla storia del Drago (verde di Legno) come simbolo distintivo del 2024. Il Drago, nell'oroscopo cinese, è un simbolo di forza, intelligenza e benessere, in grado di infondere grande energia nelle persone. L’ufficio per le relazioni culturali dell’Ambasciata ha regalato ai visitatori l’opera del Presidente Xi Jinping “Governare la Cina”: esaurite le copie in italiano, sono state regalate a chi ne avesse fatto richiesta quelle in lingua cinese.

L'acme delle celebrazioni sarà raggiunto il 18 febbraio con un ricco programma di eventi che prenderà il via alle 11 in piazza Vittorio, all'altezza di via Conte Verde con la tradizionale parata una parata di draghi e danze del leone, che attraverserei viale Manzoni e via Principe Eugenio, per concludersi alle 12:30 nuovamente in piazza Vittorio.

La cerimonia partirà alle 13 con gli auguri dell'Ambasciatore Cinese e del Presidente dell'Associazione Giovani Cinesi in Italia, Xu. Seguirà la proiezione di un video della festa del Capodanno cinese, la degustazione dei piatti cinesi e l’esplorazione dei gazebo dedicati alla cultura cinese per connettersi con la comunità cinese di Roma. L'evento si concluderà alle 19.

Nell’oroscopo cinese ogni anno è contrassegnato da un "segno" a cui corrispondono dodici animali: il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Secondo l’astrologia cinese, le caratteristiche peculiari di ognuno di questi animali influenzano considerevolmente anche i tratti del carattere delle persone nate sotto il loro segno.