L'ultima settimana ha registrato forti turbolenze sui mercati, anche a causa della crisi di Credit Swiss e del fallimento della Silicon Valley Bank. I risparmiatori corrono ai ripari, ma restano le perdite anche per chi aveva diversificato il suo portafoglio.

Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono monete virtuali, utilizzate per effettuare transazioni sicure. Il bitcoin è la criptovaluta più utilizzata. La caratteristica principale delle criptovalute è che fanno parte di un mercato non regolamentato, cioè, il loro utilizzo non risponde a una banca centrale, come invece accade per la moneta corrente. Nonostante ciò è possibile effettuare scambi, fare acquisti e utilizzare questo strumento come una normale moneta.

Il Bitcoin è in corsa per la sua migliore settimana da anni in termini di rialzi accumulati. La critpovaluta, infatti, è salita del 25% dall'inizio della settimana con le difficolta nel settore bancario che hanno alimentato la speranza di una fine dell'aggressiva campagna di rialzi dei tassi di interesse della Fed. A febbraio scorso, la criptovaluta aveva guadagnato il 3,3%.

Dove investire in Criptovalute?

Cryptosmart è una società fondata da imprenditori lungimiranti, ha sede in italia ed è l’unico exchange 100% italiano. Attraverso il portale, professionisti, imprenditori e privati possono avvicinarsi al mondo delle criptovalute e della finanza on line in modo semplice e trasparente. Soprattutto senza intermediari.

Cryptosmart permette agli utenti di trasferire cripto o altri beni. La piattaforma consente, inoltre, la compravendita di criptovalute, di beni digitali, attraverso bonifici bancari oppure di trasferire nel portafoglio Cryptosmart, moneta digitale depositata su altri conti.

La piattaforma permette all’utente di agire in piena autonomia, pur essendo presente una sezione dedicata all’assistenza via chat o via telefono. Veloce ed efficace. Soprattutto, si tratta di un servizio a cui può accedere chiunque, anche chi si avvicina per la prima volta al mondo criptovalute.

Diversi strumenti consentono agli investitori di fare delle previsioni sul prezzo e sull’andamento futuro di Bitcoin, come anche di altre criptovalute. Se ci si affida ad una piattaforma come Cryptosmart, l'utente ha a disposizione un servizio consulenza, per poter analizzare eventuali previsioni e valutare le azioni da intraprendere sui proprio portafogli.