Cosa si fa durante l'ormai lungo stop causato dalla pandemia di Covid-19 in cui Locale, punto di riferimento a Palermo come osteria moderna e cocktail bar, deve concentrarsi solo sul delivery?

Si rinnovano gli spazi, puntando sul miglioramento del paesaggio sonoro, installando pannelli di insonorizzazione che sono pezzi di design belli anche a guardare, tra l'altro in collaborazione con Pl4tform, altra realtà palermitana attiva in ambito creativo.

E po ci si rilassa un attimo, magari con una pizza d'autore, trovando quell'energia che serve per concretizzare nuovi progetti...

A questo link: https://localepalermo.it/wp-content/uploads/2021/01/localelockdown20.pdf ecco tutto il menu delivery di Locale.

Ma cos'è Locale?

E' un'osteria moderna, perfetta per una cena easy con gli amici e pure per un pranzo in famiglia; è un cocktail bar in cui rilassarsi dopo una giornata di lavoro bevendo qualcosa di buono e gustandosi, perché no, anche un Piattino, una sorta di tapa che mette insieme tradizione siciliana e fantasia... Tra i tanti piattini, ecco Ammare (insalatina di pesce con crema di basilico e spuma di bufala), le Polpettine di Nonna Pina, di carne, con sugo e crostini di pane... Non mancherà mai neanche Caciocavallo Morbido, in tempura con miele siciliano. Quando era stato tolto dal menu, i gestori hanno dovuto sentire troppe lamentele.

Locale, nato nel settembre 2017, è nel cuore di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo. Il successo di questo spazio è stato immediato e si consolida con proposte divertenti, anche oggi, in tempo di restrizioni. Qui tutto è locale. Le ispirazioni arrivano da tutto il mondo, ma piatti, cocktail e design sono decisamente palermitani. Aperto dalla mattina alla notte, Locale ha iniziato a farsi notare da chi, tra i giovani palermitani, cercava proposte d'eccellenza e un posto tranquillo per godersele. Poi, pian piano, grazie al passaparola, a Locale hanno iniziato anche da arrivare le famiglie, soprattutto per il pranzo della domenica, che in Sicilia è un vero e proprio rito a cui si inizia a pensare dal lunedì.

Il cocktail bar occupa il pianterreno, al primo piano c'è la zona ristorante, in cui spicca una saletta logicamente chiamata salotto. Perché a Locale si sta come a casa. Gestito dalla famiglia Bellavista, racconta le passioni e le esperienze di chi l'ha creato. Maurizio, il papà, gestisce locali da sempre. A lungo si è occupato di quello del Circolo Ufficiali, a Palermo. Maurizio, il figlio più grande, arriva da esperienze in ristoranti in giro per il mondo (Blue Marlin Ibiza, Londra, Milano), mentre Greta, laureata in disegno industriale, si occupa soprattutto del design e della comunicazione. Ma non solo, perché come sempre in famiglia si fa un po' di tutto, anche solo per il piacere di dare una mano e stare insieme.

Anche oggi, in periodo di restrizioni, è impossibile raccontare tutto ciò che si può bere e mangiare grazie a Locale. Il menu dei piatti take away & delivery, disponibile su Instagram o su Social Food, sta in una sola pagina, ma mette insieme decine di Piattini, pizze, piatti di pasta, di carne o pesce, burger e ovviamente dolci, "Che Duci!" in siciliano. Non manca l'invitante box Aperitvhome...

E da bere? Ecco l'Americanotto (Punt e Mes, Bitter Campari, Chinotto bergamotto, erbe aromatiche), il Negrohome (London Dry Gin, Campari, vermouth Antica Formula e rabarbaro) o tante proposte della cantina, che ovviamente punta soprattutto su bianchi, rossi e bolle siciliani.

Tra le tante proposte, spiccano poi i due SundayBox, Accarne e/o Appesce, come gli arancini. Sono disponibili ogni giorno e perfetti per rilassarsi senza uscire di casa. "L'ispirazione ce l'ha data proprio la domenica, il pranzo in famiglia che ogni dieta porta via. Ed ecco qui SundayBox by Locale, il ristorante a casa", spiega lo staff sui social. "E siccome per mangiare bene bisogna anche bere bene, abbiamo pensato anche al vino giusto per voi".



Certo, rilassarsi a Locale è un'altra cosa, ma lo staff, in collaborazione con Pl4tform, un'altra realtà palermitana d'eccellenza, ha pensato anche alla musica. Grazie ad un QR code incluso nel delivery è possibile ascoltare su Spotify anche a casa la musica di Locale.

LOCALE

Via Francesco Guardione 88, 90139 Palermo

0917932430 - anche Whatsapp - delivery

anche con https://www.socialfood.it/palermo/locale

