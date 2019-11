Era il 2012 e c'era entusiasmo intorno al Movimento cinque stelle. Furono fatte le famose votazioni sul blog di Beppe Grillo e un gruppo di ragazzi furono eletti. Roba da 50,100 voti... credevamo tutti in questi ragazzi.

Oggi sono ben più paffutelli di quando sono partiti... e con le unghie pulite, perché non ci sono più i residui dei manifesti elettorali che strappavamo con le mani. Quante cose sono cambiate, i meet up snaturati.

Quando nel 2013 A Salerno ci fu il boom 5 stelle, da 4 gatti o poco più ci trovammo in sale enormi ricolme di gente. Io stesso ho visto nella mia città, Salerno, "sconosciuti che oggi credono di avere una storia nel MoVimento", salire sul carro dei vincitori senza neppure sapere dell'esistenza del blog di Grillo. In quei giorni dicevamo mai con il Pd , anzi perdemmo i primi pezzi proprio perché volevano che andassimo con il Pd... lo ricordate o si è persa anche la memoria?

Cosa hai combinato M5s e cosa sei adesso, dopo che hai aperto a tanti senza storia?

Troppo facile fare fuori le menti pensanti. Quelli che erano dietro di voi eletti e che vi sostenevano, incoraggiavano e anche istruivano e tutto a favore dei caporali pronti a dire signorsì. Troppo facile parlare oggi di M5s a chi non ha storia.

A mio giudizio il M5s di un tempo sta finendo, e sta finendo perché lo hanno abbandonato gli attivisti storici, quelli che lo hanno portato là dove era impensabile arrivare, gazebo su gazebo, vendendo spillette e bandiere e mettendo spiccioli nei salvadanai, raccontando a nostre spese che "eravamo diversi da tutti". Quanto è difficile oggi dire a coloro che convincemmo di votare M5s cosa è accaduto.

Certo prenderà i voti dei tanti Rdc, degli amici e dei parenti, ma quelli dei vecchi attivisti... no!

Ma quale capo politico e quale facilitator o altro... l'ideologia del M5s, quella in cui molti credevano è stata tradita in pieno. Dove sono, ad esempio, quei ragazzi che partirono dalla stazione di Napoli ? Questo davvero siete diventati? Ben pettinati , ben vestiti, un po' ingrassati e devo ammettere con conti in banca che prima non conoscevate. Avete dimenticato i panini mangiati sulle scale avvolti nei fazzoletti di carta? E i tanti amici nei profili personali di facebook? Oggi ci sono le pagine. Prima eravate cittadini punto e basta, non onorevoli, appellativo che sembrava addirittura un'offesa. Oggi, invece, onorevole qui... onorevole là... Ricordate sempre le origini.... non dimenticatele mai, perché sono le radici che sono il cuore della pianta: con le radici si vive con la chioma verde e ampia no.

Oggi vediamo, lo ripeto ancora, gente senza storia essere là a tentare di governare. Mantenere oggi un 10% sarà dura ed è dura perché, e lo ribadisco, tanti in Italia che vi hanno sostenuto e portato a Roma "quali presunti terminali di rete" sono stati traditi, accantonati , nonostante fossero le menti vere del M5s.

Chi è stato con voi nel 2012 o prima, le cose le conosce non bene, ma molto bene.

Non menate il can per l'aia... riorganizzazione, stampa contro ecc. M5s hai solo tradito nel cuore gli attivisti M5s.... sì nel cuore. Li hai traditi con Ilva, con Tav, con Tap, con l'uno vale uno, con i terminali di rete, con noi i manifesti non li mettiamo, con noi non siamo un partito...

Inutile, squallido e penoso continuare a dire quanto restituite, dite piuttosto "quanto ora guadagnate" o meglio ancora "quanto guadagnavate prima del 2013 e cosa eravate nel 2012".

Guardiamo un pochino le dichiarazioni dei redditi del 2012... su forza... Conosco molti di voi ex e attuali... guardatevi davvero allo specchio… e riflettete su cosa avete combinato al cuore, ripeto, "al cuore" di tanti. Vi ricordate quanti avete espulso e tirato via? Io ne ricordo tanti, ma devo ammettere, e non mi manca l'intelligenza e la capacità per capire, non mi sembravano né gli ultimi arrivati e neppure poco preparati e colti . Sì il dubbio credo che esista , sarebbe forse il caso di parlarne un pò...

Questo "Nuovo M5s", ripeto, "Nuovo"... è davvero un'altra cosa.