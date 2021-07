Al minuto 102 del primo tempo supplementare il danese Mæhle mette la gamba davanti a quella di Sterling lanciato in area e lo fa cadere. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto del rigore. Il Var rivede l'azione e conferma la decisione. Due minuti dopo il capitano inglese, Kane, calcia, ma il suo tiro viene respinto da Schmeichel. La respinta, però, è centrale e la palla torna di nuovo nella disponibilità di Kane che ribadisce in rete.

È il gol del definitivo 2-1, che permette all'Inghilterra di sconfiggere la Danimarca nella seconda semifinale di Euro 2020 e di qualificarsi per la finale di domenica prossima dove si contenderà con l'Italia la conquista del campionato europeo per nazioni.

Le prime due reti erano venute entrambi nel primo tempo. Ad andare in vantaggio è stata la Danimarca con un bellissimo calcio di punizione trasformato da Damsgaard che batte Pickford al 30'. Il pareggio arriva nove minuti dopo con Kane che libera sulla destra in area Saka che a sua volta crossa al centro per Sterling, ma è il centrale danese Kjaer a metter la palla nella propria porta nel tentativo di anticipare l'attaccante inglese.

Impazziti gli inglesi che affollavano Wembley dopo il fischio finale. Per la nazionale inglese è la prima finale raggiunta dopo quella disputata nel 1966, sempre a Wembley, in occasione dei campionati mondiali dove ottenne la vittoria contro la Germania.





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1412894862672859138