Dal 20 al 24 luglio 2022 torna il «Milazzo Film Festival», un appuntamento molto atteso dal pubblico, che nella scorsa edizione ha riservato un affetto del tutto inaspettato per un evento mancante sulla scena da molto tempo. Il Festival, curato dall’Associazione non-profit «L’Altra Milazzo», riproporrà la rassegna cinematografica, il cui programma di proiezioni ed eventi culturali omaggerà alcune delle numerose ricorrenze di quest’anno, e il Concorso Internazionale di Cortometraggi, che nella scorsa edizione ha raccolto partecipazioni da ben 16 paesi diversi del mondo.

La scorsa settimana si sono aperte le candidature al concorso, al quale è possibile iscriversi online fino al 20 maggio seguendo le istruzioni riportate sul sito internet www.milazzofilmfestival.it. Il tema è come sempre libero e sono ammessi tutti i generi (fiction, documentario, animazione, sperimentazione e videoclip). In pochi giorni sono già più di cinquanta i cortometraggi candidati, provenienti da Italia, Spagna, Svizzera, Tunisia, Armenia, Iran ed altri paesi. In questa nuova edizione è stata creata una sezione speciale per il cinema a tema ambientale. I

l premio “Posidonia”, assegnato l’anno scorso dal Consorzio Area Marina Protetta di Capo Milazzo, anche nel 2022 partner istituzionale del Festival, è stato formalizzato e sarà conferito al cortometraggio, che meglio di tutti promuoverà la tutela dell’ecosistema marino, raccontando del mare, dei suoi protagonisti (umani e animali), del lato avventuroso e di chi subisce nefaste conseguenze a causa del cambiamento climatico e dell’inquinamento. «Siamo carichi di energie e di idee ed entusiasti per aver rilanciato un evento tanto amato dal pubblico che proietta Milazzo sulla scena internazionale. – ha dichiarato il presidente dell’Associazione “L’Altra Milazzo” Marco Vitale – In questa edizione le serate del Festival non saranno quattro, ma cinque: rinnoviamo, dunque, la scommessa anche quest’anno, certi del sostegno del pubblico e degli sponsor, che trovano nel Milazzo Film Festival un’opportunità di promozione formidabile». «Il Milazzo Film Festival, oltre a rappresentare una vetrina promozionale per l’Area Marina Protetta, è un prezioso strumento di divulgazione e sensibilizzazione ambientale. – ha affermato il Presidente dell’AMP Capo Milazzo Giovanni Mangano – Abbiamo fortemente voluto che una sezione del Concorso venisse dedicata a cortometraggi, che raccontassero del mare, grazie ai quali poter sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sua protezione e tutela».