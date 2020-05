Twitter ha lanciato una nuova emoji, raffigurante le mani unite a forma di cuore, che gli utenti potranno utilizzare quando vorranno dire grazie o esprimere gratitudine.

La nuova emoji si attiva digitando #grazie o #gratitudine, così come anche dei sinonimi di questi due termini, naturalmente anche nelle altre lingue oltre all'italiano.

In una serie di tweet, l'azienda ha reso noto che dal 15 marzo in tutto il mondo ci sono stati oltre 250 milioni di tweet in cui gli utenti hanno espresso gratitudine e ringraziamenti, con un aumento del 26% rispetto alla media di febbraio.

Inoltre, è stata osservata anche una crescita, rispettivamente del 50% e del 10%, nell'uso delle emoji preghiera e applauso.