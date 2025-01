IL PROGETTO ORIENTAMENTO, ORGANIZZATO DA ANNI DALLE PROFF. FADDA E RIZZO, È SVILUPPATO NELLE CLASSI TERZE CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO. IL SUCCESSO E LA VALENZA DELL’INCONTRO CONCLUSIVO DEL CICLO DI QUEST’ANNO.

Il 23 gennaio 2025 all'IC S. G. Bosco di Capobello di Licata si è svolto l’ultimo incontro del Progetto Orientamento, un percorso significativo che ha accompagnato studenti e genitori verso una scelta consapevole del futuro scolastico e professionale.

Coordinato dalla referente, prof.ssa Giovanna Rizzo, e dalla funzione strumentale, prof.ssa Liliana Fadda, l’incontro si è tenuto presso il Plesso Tevere dell’IC S. G. Bosco. Protagonista della giornata è stata la psicologa, dott.ssa Maria Alario, esperta in didattica orientativa, che ha guidato i genitori in una riflessione approfondita sul ruolo delle famiglie nel supporto ai ragazzi durante questa fase cruciale.

Presente all’incontro anche la vicepreside, prof.ssa Laura Comparato, che ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo tra scuola e famiglia per accompagnare gli studenti in scelte consapevoli e mirate. “Il Progetto Orientamento è stato un pilastro fondamentale per creare un ponte tra la scuola e il mondo esterno”, ha dichiarato.

La dirigente scolastica, dott.ssa Marilena Giglia, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto da tutto il team: “Un sincero ringraziamento alla prof.ssa Giovanna Rizzo, alla prof.ssa Liliana Fadda e alla dott.ssa Maria Alario per l’impegno e la professionalità che hanno dedicato a questo progetto. La collaborazione con i genitori rappresenta una risorsa imprescindibile per il successo educativo dei nostri ragazzi.”

Anche la vicepreside, prof.ssa Laura Comparato, ha voluto aggiungere un pensiero: “Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo percorso così efficace. La partecipazione attiva dei genitori e il supporto della dott.ssa Alario hanno arricchito il nostro progetto, offrendo strumenti concreti per affrontare il delicato tema dell’orientamento.”

Il Progetto Orientamento si chiude con un bilancio positivo, lasciando agli studenti e alle famiglie un bagaglio di conoscenze e strumenti utili per affrontare il futuro con fiducia e consapevolezza.

(Calogero La Vecchia)