La musica è vita, passione, amore, rabbia, speranza, forza, dolore, emozione, sentimento, pensiero. Siamo tutti legati a qualche canzone che porteremo sempre con noi per tutta la vita, una sinfonia che ci portiamo dentro come un tesoro da tirare fuori per farci sentire bene. “Hit Parade Tour 2024” è tutto questo e anche di più, racchiuso in poco più di due ore di concerto, sul palco a guidare il pubblico in questo viaggio ci sarannoaccompagnati da unacomposta da dieci elementi, che trasporterà il pubblico in un percorso musicale emozionale e coinvolgente fra passato e presente.

“Hit Parade Tour” è appunto una sorta di viaggio, un’esplorazione fra i vari generi musicali che attraverso l’ascolto, porterà lo spettatore alla scoperta di altre dimensioni musicali, facendogli vivere suggestioni ed emozioni che lo trasporterà altrove.

Marcello e Demo lo sanno bene che l’amore, i ricordi, le emozioni sono da sempre elementi vivi nella musica e nella nostra vita. A chiunque di noi è successo di camminare per strada, assorto nei propri pensieri di tutti i giorni e ascoltare una canzone, che ci riporta alla mente un luogo, una persona cara, un momento felice. Durante “Hit Parade Tour” ne ascolteremo tante di canzoni di ieri e di oggi…sarà come detto un viaggio nel tempo che unirà sotto il palco di “Hit Parade Tour” varie generazioni, perché una semplice melodia è capace di unire, risvegliando emozioni, strappando sorrisi, fermando in una nota un istante di eternità. Questi elementi una volta aperto il sipario di “Hit Parade Tour”, si amplificheranno ancora di più sul palco, brano dopo brano, con gli arrangiamenti moderni e sofisticati del Maestro Demo Morselli, la vocalità versatile di Marcello Cirillo. Ed ecco che da qui inizierà il viaggio di “Hit Parade Tour” cogliendo appunto l’istante per dare il giusto tempo alle emozioni del pubblico che assiste allo spettacolo.

Secondo Krumhansl, “la musica trasmessa di generazione in generazione dà forma ai nostri ricordi autobiografici, dando vita ad un viaggio senza fine, perché è un'arte quella della musica che abbraccia tutti i sensi, che parla direttamente alla nostra anima e ci fa sentire vivi, liberi e felici è questo il senso di “Hit Parade Tour con Marcello Cirillo & Demo Morselli.