A settembre riaprono le scuole. Di seguito i dati aggiornati al 27 relativi alla campagna vaccinale che interessa il personale della didattica.

Ancora da vaccinare (con la prima dose) è pari a 138.435 (il 9,55% del totale) il numero dei docenti e degli altri lavoratori della scuola, minore di circa 80mila unità rispetto ad un mese fa, quando erano oltre 220 mila.

In totale il personale della scuola completamente vaccinato è di 1.221.536 unità, l'84,29% del totale. Una percentuale che supera il 90% se a costoro si aggiungono le quasi 90 mila persone che per metà hanno fatto la prima dose, e per metà è stato loro somministrato il vaccino monodose.

Se a livello nazionale il dato appare confortante, lo è meno a livello regionale, perché mentre in alcune regioni come Lazio e Abruzzo la vaccinazione (con almeno una dose) del personale scolastico ha superato il 97%, nella provincia autonoma di Bolzano il 36,09% dei docenti e degli altri lavoratori della scuola non ha fatto neanche la prima dose, in Sardegna tale dato è al 32,68% e in Calabria al 29,8%.