Dopo due anni dall’ultima volta, Nicolò Govoni torna in Italia per presentare il suo nuovo libro “Fortuna” (Rizzoli), incontrare i sostenitori e raccontare in prima persona la realtà di Still I Rise, l'organizzazione non profit internazionale da lui fondata nel 2018 insieme ad altri volontari. Per il suo attivismo nella difesa dei diritti umani, nel 2020 Nicolò Govoni è stato tra i nominati al Premio Nobel per la Pace.

«Sono stati due anni incredibili, tra i più faticosi, spaventosi ma anche speranzosi di tutta la mia vita», racconta l'autore. «Sono felice di tornare in Italia, e di farlo incontrando l’enorme famiglia che si è raccolta intorno al movimento Still I Rise per restituire a ogni membro un pezzo del supporto che ci dimostra tutti i giorni. Non vedo l'ora di portare prova della nostra rivoluzione umanitaria in tutta la penisola!»

A partire dal 24 Novembre fino al 9 dicembre, le tappe toccheranno Palermo, Napoli, Roma, San Marino, Torino, Lugano, Bologna e Milano.

Ogni tappa del tour “Fortuna” non sarà una semplice presentazione del libro, ma un’esperienza immersiva in cui i partecipanti vedranno il mondo capovolgersi e la propria identità messa in discussione. Nella prima parte di ogni incontro, dal titolo “La Lotteria Umana”, saranno quindi esplorati i temi della discriminazione e dell’ingiustizia sociale, mentre nella seconda parte Nicolò Govoni racconterà del suo libro e del lavoro a Still I Rise, con un momento dedicato a domande e risposte del pubblico.

I volontari dei gruppi territoriali Still I Rise saranno presenti per offrire informazioni sulle attività e modalità di supporto all’organizzazione.

DETTAGLI E MODALITÀ DI ACCESSO

24 Novembre: Palermo , Rouge et noir cinema, Piazza Verdi, 8, 90134, ore 17.30. Capienza massima 400 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

, Rouge et noir cinema, Piazza Verdi, 8, 90134, ore 17.30. Capienza massima 400 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. 26 Novembre: Napoli , Sala FoQus, Via Portacarrese a Montecalvario, 69. Ore 18.30, Capienza massima 100-120 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

, Sala FoQus, Via Portacarrese a Montecalvario, 69. Ore 18.30, Capienza massima 100-120 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. 27 Novembre: Roma , Cine Teatro Don Bosco. Via Publio Valerio, 63. Ore 11.00. Capienza massima 200 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti; acquistando il libro presso lo store Mondadori di via Tuscolana, si avrà diritto a un pass prioritario.

, Cine Teatro Don Bosco. Via Publio Valerio, 63. Ore 11.00. Capienza massima 200 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti; acquistando il libro presso lo store Mondadori di via Tuscolana, si avrà diritto a un pass prioritario. 30 Novembre: San Marino , Sala polivalente di Serravalle Via XXVIII Luglio, 160. Ore 20.45.

, Sala polivalente di Serravalle Via XXVIII Luglio, 160. Ore 20.45. 2 Dicembre:Torino , Cecchi Point - Casa Del Quartiere di Aurora, Via Antonio Cecchi, 17. Ore 19.00. Ingresso con prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi: https://www.borgatedalvivo.it/fortuna-nicol-govoni

, Cecchi Point - Casa Del Quartiere di Aurora, Via Antonio Cecchi, 17. Ore 19.00. Ingresso con prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi: https://www.borgatedalvivo.it/fortuna-nicol-govoni 3 Dicembre: Lugano , Svizzera. Cinestar Lugano sala 1, via Giacomo e Filippo Ciani 100. Ore 18.00. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

, Svizzera. Cinestar Lugano sala 1, via Giacomo e Filippo Ciani 100. Ore 18.00. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. 6 Dicembre: Bologna , Sala Borsa, Palazzo Comunale - Piazza del Nettuno, 3. Ore 18.00. Capienza massima 300 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

, Sala Borsa, Palazzo Comunale - Piazza del Nettuno, 3. Ore 18.00. Capienza massima 300 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. 9 Dicembre: Milano, Spirit de Milan, Via Bovisasca, 57/59. Ore 18.00. Capienza massima 400 persone. Ingresso senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

L'ingresso a ogni incontro avviene nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione da Covid-19: il green pass è richiesto in tutte le tappe, ma non è necessario in quella di San Marino. Si consiglia di presentarsi mezz’ora in anticipo rispetto all’orario di inizio presentazione.