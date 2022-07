Nel 2020 sono 103.092 i medici del Servizio sanitario nazionale e 264.686 gli infermieri. Il personale del Servizio sanitario conta nei diversi ruoli 617.466 persone. Rispetto all'anno 2019 risulta aumentato di 13.610 unità pari al 2,3%.

Sono alcuni dei dati evidenziati nell'Annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2020, realizzato dall'Ufficio di statistica del ministero della Salute, in cui è stato inserito un focus specifico relativo ai posti letto e alle strutture dedicate all'assistenza dei pazienti Covid-19.

In Italia tra ospedali pubblici e privati nel 2020 sono stati dedicati a curare i pazienti Covid il 20,5% dei posti letto di degenza ordinaria, ovvero 48.168 su 235.255. A rivelarlo è l'Annuario del Ssn appena pubblicato dal Ministero della Salute che per questa edizione ha predisposto un focus ad hoc che ha analizzato come i nostri ospedali si sono dovuti riorganizzare per far fronte alla pandemia da Covid.

Per quanto riguarda i reparti, quelli dedicati al Covid sono stati 1.905, il 12,1% del totale. Nello specifico i reparti che hanno avuto più letti Covid sono stati quelli di Malattie infettive (19.786 letti) e Medicina Interna (11.336).

Nel 2020 l'assistenza ospedaliera si è avvalsa di 1.004 istituti di cura, di cui il 51.4% pubblici ed il rimanente 48.6% privati accreditati.

Il S.S.N. dispone di circa 235 mila posti letto per degenza ordinaria, di cui il 20.2% nelle strutture private accreditate, 11.343 posti per day hospital, quasi totalmente pubblici (89.2%) e di 8.709 posti per day surgery in grande prevalenza pubblici (77.6%).

A livello nazionale sono disponibili 4.3 posti letto ogni 1.000 abitanti, in particolare i posti letto dedicati all'attività per acuti sono 3.7 ogni 1.000 abitanti.

Dai dati di attività delle strutture con pronto soccorso si evidenzia che nel 2020 ci sono stati circa 229 accessi ogni 1000 abitanti.





Qui è possibile scaricare l'annuario Ssn 2020

drive.google.com/file/d/1JmxzrassTPJzrj7UjpKef9CdXfQW5Zpu/view?usp=sharing