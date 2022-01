È arrivato sul filo di lana il salvataggio (da completare del tutto) per la permanenza della Salernitana in Serie A. Infatti, la Figc aveva concesso ai due trustee che gestivano la società campana fino al 31 dicembre per trovare un acquirente, perché Lotito, che possiede anche la Lazio, non poteva essere proprietario di due club che giocano nello stesso campionato.

E proprio l'ultimo giorno utile la Salernitana è passata nelle mani di Danilo Iervolino, 43 anni, fondatore dell'Università telematica Pegaso e proprietario del 51% di Bfc Media, gruppo di informazione specializzato in economia, a cui fa capo anche Forbes.

Comunque, l'operazione deve essere ancora completata e ci sono 45 giorni di tempo per farlo.

Questa la dichiarazione del nuovo patron:

"È con grande emozione che annuncio l'acquisizione della Salernitana. Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria. È con questi auspici che, insieme, accogliamo con fiducia il nuovo anno. Auguri a Salerno, evviva i granata".

L'ufficialità da parte del club arriverà nella giornata di lunedì, al termine delle verifiche bancarie sulla caparra del 5% relativa all'offerta di acquisto del club, considerata dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò la più vantaggiosa.

Iervolino avrebbe fornito anche le garanzie per assicurare alla Salernitana le risorse necessarie per un corretto prosieguo del campionato di Serie A.