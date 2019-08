Nuova strage negli Usa causata da uno sparatore, stavolta è accaduto a Dayton in Ohio

Dayton, Stati Uniti, è il capoluogo della contea di Montgomery nello Stato dell'Ohio. Oltre 150mila abitanti, finora era salita agli onori della cronaca per essere un'area industriale e per l'omonimo accordo di Dayton, per essere stato siglato in tale città nel 1995, grazie al quale ebbe fine, almeno formalmente, le guerre nella ex Jugoslavia.

Oggi a Dayton, dopo quanto accaduto solo poche ore fa ad El Paso, si è registrata un'altra sparatoria che ha causato, in base alle ulime notizie, 9 morti e 16 feriti.







È avvenuto fuori da un bar, il Ned Pepper, nel quartiere Oregon, intorno all'1:22, ora locale. Stavolta, la polizia ha fatto fuoco contro lo sparatore, uccidendolo.





#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.