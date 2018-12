L’ironia noir di Laura Girolami torna a Roma con Pranzo a Casa dei Miei

L’ironia noir di Laura Girolami, regista del film "Surroundend" (Minerva) e autrice di "Stupidi Pesci" (Castelvecchi Editore) torna a Roma con “Pranzo a Casa dei Miei”, black comedy dal sapore nordico, in scena dal 4 all’8 dicembre al Teatro Lo Spazio.

Tra tagliente ironia e macabri svelamenti inaspettati, “Pranzo a Casa dei Miei” si svolge in un interno borghese come tanti.

Quella che doveva essere una piacevole domenica in famiglia diventa una vera e propria guerra, combattuta a colpi di parole, in cui nessuno pare essere come sembra e dove nessuno è davvero innocente.

Il pranzo si svolge in un’apparente tranquillità, ma qualcosa sembra da subito non andare per il verso giusto e, con il passare delle ore, emergono verità insospettabili.

Fabio Galadini allievo di Alessandro Fersen si diploma in recitazione alla Scuola Internazionale dell’attore e in Regia all’Accademia Nazionale di Cinematografia. Ha al suo attivo oltre trenta spettacoli che vanno dalla tradizione alla sperimentazione contemporanea.

Eleonora Vanni la tradizione familiare, la porta a studiare presso l’Accademia D’Arte "Silvio D’Amico" dove si diploma nel ’92, studiando con: Mario Ferrero, Claudia Giannotti, Massimo Foschi, Gianna Piaz, Luca Ronconi, Pino Passalacqua, Angelo Corti, Marisa Fabbri e per 2 anni con Orazio Costa.





Pranzo a Casa dei Miei

di Laura Girolami

Regia di Fabio Galadini

con Fabio Galadini, Eleonora Vanni, Jacopo Fassini, Robera Aiolfi

assistente alla regia Raffaele Balzano

scene e costumi Lorenzo Rossi



Prima Nazionale dal 4 all'8 dicembre 2018

Teatro Lo Spazio, Via Locri (Metro San Giovanni), Roma