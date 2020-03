È uscito il video ufficiale di Fiore di loto, il nuovo singolo di Slow Wave Sleep che anticipa l’album Spiro nell’Ecosistema, in arrivo il 25 marzo su AR Recordings.

Fareste bene a dargli un’occhiata e a cominciare ad informarvi su questo progetto, visto che è inequivocabilmente una delle cose più interessanti in circolazione attualmente, sia per stile che per contenuti.