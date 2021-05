Da poco meno di una settimana è ripartita la stagione estiva sulla riviera pescarese ed è proprio in questi giorni che le varie cooperative e agenzie addette alla gestione dei bagnini di salvataggio, si sono messe all'opera per delle prove generali!

Nei giorni scorsi, gli ANGELI DEL MARE, come riportato anche nella loro pagina ufficiale di Facebook, hanno fatto una giornata di addestramento in spiaggia e in mare su (soccorso sanitario, abilità natatorie e procedure di salvataggio) oltre ad un duro allenamento fisico sotto l’attenta supervisione del maestro FISA - Federazione Italiana Salvamento Acquatico Giorgio Giudice. Ragazzi straordinari che nella scorsa stagione sono stati spesso a ribalto delle cronache locali, per i numerosi interventi.

Stesso tipo di allenamento, comprensivo di voga e ripasso delle normative anti COVID-19 è toccato proprio oggi pomeriggio, presso lo Stabilimento Balneare 186, ai ragazzi della Praesidium Agency Gruppo Dauro Srls. Anche questi ultimi, nella scorsa stagione sono stati al centro delle cronache per i numerosi salvataggi e proprio per questo a fine stagione hanno ricevuto anche un encomio dalla Direzione Marittima di Pescara, che mettiamo in allegato nelle foto.

Tra l'altro un pubblico encomio era stato guadagnato da una delle bagnine della medesima agenzia di servizi, l'anno precedente, per uno spettacolare salvataggio in mare e a concederle il riconoscimento in quel caso fu il Comune di Cepagatti. Insomma ragazzi preparati, attenti e rispettosi delle regole, che portano la riviera pescarese tra le riviere al TOP a livello di sicurezza!

Complimenti a tutti e buon inizio stagione a voi e a tutte le altre cooperative, agenzie e bagnini fissi dei vari stabilimenti della riviera pescarese per la seconda estate all'insegna delle regole Covid-19 ma soprattutto grazie a voi tutti, all'insegna della sicurezza!