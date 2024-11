Imprenditrice italiana, Valentina Pellegrini ha consolidato la sua leadership come Vicepresidente e Consigliere Delegato del Gruppo Pellegrini.



Valentina Pellegrini, dalla laurea all’esordio professionale

Entrata in azienda nel 2010 dopo il conseguimento della laurea in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Valentina Pellegrini ha inizialmente curato le aree di Amministrazione e Gestione del Personale, fino a ricoprire, nel 2014, un ruolo chiave alla guida del Gruppo. Con le sue competenze strategiche, ha contribuito a rendere il Gruppo Pellegrini leader a livello nazionale e internazionale nei servizi di ristorazione collettiva, welfare aziendale, distribuzione automatica, pulizia e servizi integrati, vendita di derrate alimentari e lavorazione delle carni fresche. Dal 2013, è anche attivamente impegnata in iniziative di solidarietà attraverso la Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, istituita insieme alla famiglia. La fondazione ha dato vita al Ristorante Solidale Ruben, un progetto rivolto a persone in temporanea difficoltà economica, che rappresenta oggi un modello di sostegno e inclusione sociale.



Gli incarichi ricoperti da Valentina Pellegrini

Negli anni, l’innovazione è diventata un pilastro della strategia aziendale, culminata nel 2016 con l’istituzione dell’Accademia Pellegrini, un centro d’eccellenza per la Ricerca, lo Sviluppo e la Formazione. L’Accademia risponde all’obiettivo di migliorare costantemente i servizi offerti e investire nella crescita professionale dei dipendenti, puntando anche alla sostenibilità come componente centrale del modello di business del Gruppo. Oltre all’attività all’interno dell’azienda, Valentina Pellegrini è attiva nella promozione della categoria imprenditoriale. Dal 2017 è membro del Comitato Strategico di ORICON (Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione) e, dal 2021, fa parte del Consiglio Direttivo di Assolombarda. Oltre a ciò, il suo contributo si estende anche alla Fondazione BPM, dove è membro del Consiglio di Amministrazione dal 2020.