Sono tantissimi i guru o presunti tali della finanza. Esperti che si ritiene conoscano i mercati come le loro tasche, e che fanno fortune dispensando previsioni e consigli. Ma un'indagine condotta da Cxo Advisory Group ha smascherato molti di questi guru. Su circa 6500 previsioni formulate tra il 2005 e il 2021, hanno infatti fallito il 53% delle volte.

La Cxo Advisory Group infatti si è presa la briga di andare a rivedere ben 6582 previsioni di 68 esperti di azionario, formulate durante il periodo tra 2005 e 2012. Tutte quanto riguardavano l’indice S&P500 di Wall Street, il più famoso della finanza.

Le previsioni di questi guru non le hanno prese dai loro siti personali (visto che avrebbero potuto correggerle in un secondo momento per mascherare la cantonata), bensì dai siti di news dove venivano ospitati.