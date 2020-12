Il software creato per animazioni, giochi e contenuti di riproduzione multimediale sul web verrà ritirato entro la fine del 2020. Potrebbe non essere un grande cambiamento per gli utenti, ma alcuni siti che dipendono da questo programma vengono pericolosamente dimenticati: preservare e trasformare qualsiasi contenuto è un must, per non perdere parte della nostra cultura informatica.



La storia

A fine anno si chiuderà un’era nel mondo informatico. Nel 2021 sarà ufficiale la morte di Flash Player. Un nome che probabilmente suonerà familiare anche agli utenti meno esperti in materia: si tratta di una delle architravi del web da circa un ventennio.

Adobe aveva creato Flash Player intorno alla metà degli anni Novanta per dar vita ad animazioni vettoriali e giochi e per permettere la riproduzione di alcuni prodotti multimediali sul web. Ma una volta riposto in soffitta Flash Player i contenuti basati su questo software verranno bloccati e le pagine web non saranno visibili.