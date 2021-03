Le Olimpiadi di Tokyo 2020 inizieranno il 23 luglio, le Paralimpiadi prenderanno il via esattamente un mese dopo, il 24 agosto... o perlomeno si spera! Quello che comunque è certo è che in questa edizione i giochi si svolgeranno senza la presenza di pubblico proveniente da altri Paesi.

La decisione è stata presa in una riunione tra la presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, la ministra dello Sport in rappresentanza del Governo, Tamayo Marukawa, e la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, e successivamente confermata , in un collegamento online, anche dai presidenti del Comitato olimpico (Cio), Thomas Bach, e del Comitato paralimpico (Ipc), Andrew Parsons.

Alle gare, pertanto, potrà assistere solo il pubblico giapponese, mentre le persone dall'estero che avevano già acquistato i biglietti saranno rimborsate. La scelta del comitato organizzatore e del comitato olimpico è stata imposta dalle problematiche legate alla diffusione del contagio da coronavirus che rendono difficili, se non in molti casi addirittura impossibili, i collegamenti internazionali a causa delle restrizioni imposte dai vari Paesi.